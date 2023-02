Detran-CE divulga calendário de licenciamento 2023 para veículos automotores

Trafegar com o CRLV irregular gera multa e até recolhimento do veículo.





O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) disponibilizou o calendário de licenciamento de veículos automotores registrados no Ceará, para o exercício de 2023, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (10). Os boletos podem ser emitidos pelo site do Detran , na Central de Serviços, ou pelo WhatsApp – (85) 3195.2300.





O valor do documento é de R$ 164,77 para motocicletas e R$ 192,23 para demais veículos. Após o pagamento ser efetuado, o proprietário terá o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) renovado e o novo documento será enviado pelos Correios.





De acordo com o Detran-CE, trafegar com o CRLV irregular configura infração gravíssima, com 7 pontos no prontuário da CNH do proprietário, multa no valor de R$ 293,47, e recolhimento do veículo, em caso de fiscalização.





Atenção!





O Detran-CE reforça aos proprietários de veículos automotores que não encaminha nenhum tipo de conteúdo, mensagens ou link referente a boleto, em aplicativos de mensagens, redes sociais ou e-mail.





O órgão estadual de trânsito informa que qualquer ação realizada neste sentido configura tentativa de golpe e deve ser denunciada, através de boletim de ocorrência (BO), por meio físico ou eletrônico, junto à Polícia Civil.





Confira o calendário:



Via CN7