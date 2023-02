DITADURA SEM PENA E SEM DÓ: Bispo católico é condenado a 26 anos de prisão na Nicarágua

O Tribunal de Apelações da Nicarágua condenou o bispo católico Rolando Álvarez a 26 anos de prisão. A medida autoritária ocorreu depois de o religioso não cumprir uma ordem do ditador Daniel Ortega.





O juiz do caso, Octavio Rothschuh, leu a sentença na mídia estatal. Álvarez é acusado de disseminar o que é classificado de “fake news” pela ditadura, além de atuar com resistência autoridades.





Álvarez, anteriormente, cumpria prisão domiciliar, devido outras acusações contra ele. No entanto, novas investidas foram aplicadas contra o líder cristão.





— Ele se recusou a obedecer às decisões do Estado da Nicarágua — Ortega. O ditador também expulsou 18 freiras das Missionárias da Caridade, ordem fundada por Madre Teresa, que fazia ações em prol de pessoas de baixa renda.





Antes da eleição, Ortega mandou prender candidatos à Presidência, jornalistas s ativistas, além de líderes empresariais, cívicos e trabalhistas.





O ditador é apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem possui acenos políticos. Após a confirmação do terceiro mandato do petista, Daniel parabenizou o Brasil e disse que a Nicarágua está com Lula.





