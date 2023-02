ALERTA: Asteroide de 1,2 km vai passar “perto” da Terra nesta quarta

Um asteroide com cerca de 1,2 quilômetro de diâmetro deve passar relativamente “próximo” da Terra durante a noite desta quarta-feira (15). No entanto, apesar da “proximidade”, a passagem do corpo celeste não representa qualquer ameaça para o nosso planeta. De acordo com a Nasa, o objeto passará a cerca de 12 vezes a distância média entre a Terra e a Lua.





Chamado 199145 (2005 YY128), o asteroide fará sua maior aproximação com a Terra em quatro séculos por volta das 20h pelo horário de Brasília. De acordo com informações do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (Center for Near Earth Object Studies) da Nasa, o corpo celeste passará a uma velocidade de 88.740 km/h.





Apesar de não se saber com exatidão o tamanho do 2005 YY128, a dimensão aproximada dele o coloca em uma categoria de corpos potencialmente perigosos (PHA, na sigla em inglês). A designação, porém, é apenas uma classificação técnica e não quer dizer que ele é uma ameaça para a Terra, nem mesmo em um futuro próximo.





– A definição de PHA é basicamente qualquer objeto que vai passar a menos de 0,05 unidades astronômicas (1ua = distancia Terra-Sol) da Terra – detalhou o astrônomo Pedro Bernardinelli ao portal G1.





O asteroide que passará próximo da Terra, nesta quarta, foi descoberto em 2005 por astrônomos do Kitt Peak Observatory, no sul do Arizona, nos Estados Unidos. A partir de então, os pesquisadores passaram a mapear a órbita do corpo celeste com alto grau de precisão.