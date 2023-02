Dívida de R$ 12 mil motivou duplo homicídio em Parnaíba, diz Polícia Civil

A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida e pertencia à mãe da suspeita, Lucia Maria de Sousa Simplício, que é policial penal da Penitenciária mista de Parnaíba.





O duplo homicídio registrado nesta terça-feira (14) no bairro São Benedito, na cidade de Parnaíba, foi motivado por uma cobrança de dívida no valor de R$ 12 mil reais por parte das vítimas. A informação é do Superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública, delegado Matheus Zanatta.





A suspeita do crime, enfermeira Isabele Cristina Simplício Brandão, de 28 anos, foi preso hoje, com apoio da Gerência de Inteligência da Polícia Civil do Piauí (GINT) e do Batalhão de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas da Polícia Militar do Ceará (RAIO), na região da praia do Maceió, no município de Camocim, no estado do Ceará.





De acordo com delegado, a enfermeira de 28 anos já possui antecedentes criminais por apropriação indébita. A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida e pertencia à mãe da suspeita, Lucia Maria de Sousa Simplício, que é policial penal da Penitenciária mista de Parnaíba.





Após o crime, ela fugiu para o Ceará junto com a mãe. Isabele Cristina Simplício Brandão foi encaminhada para a Delegacia de Combate a Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio de Parnaíba (DHTL).



Suspeita foi presa na tarde de hoje no litoral cearense (Foto: Redes sociais)



Arma de fogo utilizada no crime foi apreendida (Foto: Divulgação)





Relembre - Dois homens, ainda não identificados, foram assassinados a tiros na tarde desta terça-feira (14), dentro de uma caminhonete de modelo Toyota Hilux na rua Boa Vista, Bairro São Benedito, no município de Parnaíba, litoral do Piauí. As informações colhidas pelo Meionorte.com dão conta de que eles foram perseguidos e alvejados a tiros.





O tenente Sousa Rego, do 2° Batalhão de Polícia Militar, explicou que o carro foi localizado em um terreno baldio, próximo a algumas residências. Ele teria entrado no local na tentativa de se evadir dos disparos.





A ocorrência entrou no COPOM para a PM através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), dando conta que os indivíduos teriam sido baleados e chegando no local, os óbitos foram constatados.



Dívida de R$ 12 mil motivou duplo homicídio em Parnaíba, diz Polícia Civil (Foto: Carlos Mesquita/ Meio Norte)



