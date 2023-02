Lula aumentará salário mínimo em R$ 18 e decepciona eleitores

Presidente ainda não cumprirá promessa de isenção do IR para quem ganha até cinco mil reais.

O governo Lula (PT) decidiu aumentar o salário mínimo deste ano em R$ 18, a partir de maio. O assunto foi debatido em reuniões no Palácio do Planalto nesta terça-feira (14). Atualmente, o salário mínio é R$ 1.302 e será reajustado para R$ 1.320, frustrando os eleitores do petista que esperavam obter um ganho maior, considerando o alto custo de vida e a promessa do presidente de reajustar o mínimo acima da inflação.





O petista prepara o anúncio oficial, que deve incluir também o aumento na faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para R$ 2.640, motivo de muitas críticas, já que em sua campanha, Lula prometeu que trabalhadores que ganham até R$ 5 mil mensais, ficariam isentos do IR.





O governo petista só fará o devido reajuste tardiamente, em maio, para economizar nos meses de janeiro a abril, abrindo recursos no Orçamento.





