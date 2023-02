Enfermeira é presa por executar dois homens a tiros em Hilux no litoral do Piauí

Uma enfermeira identificada como Isabele Cristina Simplício Brandão foi presa em flagrante nesta quarta-feira (15/02), em Camocim/CE, por suspeita de ser a autora de executar dois homens na última terça-feira (14/02), em Parnaíba, no litoral do Piauí. Ela seria enfermeira.





Segundo informações, a mulher assassinou duas vítimas com disparo de arma de fogo. As equipes da PM (RAIO e POG) receberam a informação da Polícia Militar do Piauí que uma mulher suspeita havia fugido juntamente com sua mãe para Camocim.





Prontamente, a polícia do Ceará iniciou as diligência pela cidade e a equipe RAIO conseguiu localizar e efetuar a prisão em flagrante da acusada, que confessou o crime.





A arma de fogo utilizada foi apreendida e pertence a sua mãe que é Policial Penal no Piauí.





(180Graus)