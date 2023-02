Dólar sobe pelo segundo pregão seguido

O dólar comercial fechou em alta pelo segundo dia seguido nesta quarta-feira, 15. Hoje, a moeda norte-americana bateu R$ 5,22, uma alta de 0,5%. Ao mesmo tempo, o Ibovespa fechou em quase 110 mil pontos, valorizando pouco mais de 1%.





Para o fechamento do dólar em alta pelo segundo dia seguido, contribuiu o cenário externo. De acordo com o jornal Valor Econômico, houve tendência global de alta da moeda norte-americana.





Os indicadores da economia norte-americana apresentados hoje foram vistos pelo mercado de modo positivo. De acordo com o Federal Reserve, equivalente ao Banco Central dos EUA, a produção industrial se manteve estável, depois de dois meses de queda. Além disso, as vendas do varejo do país subiram 3% em janeiro, enquanto o esperado era um avanço de 1,9%.





No mercado Brasileiro, Fernando Haddad, ministro da fazenda, reduziu as tensões dos investidores depois de anunciar que a apresentação do projeto para o novo arcabouço fiscal do país será antecipada para março. Anteriormente, a proposta vira a público apenas em abril.





Haddad participou hoje de uma sabatina realizada pelo Banco BTG Pactual. Durante o encontro ele também afirmou ser a favor de metas fiscais exigentes e rigorosas para forçar o Estado a trabalhar para cumprir as regras.





A incerteza fiscal com novo governo é um dos pontos mais sensíveis aos investidores. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dando já deu sinais de que o controle dos gastos não é uma das prioridades de seu governo.





(Terra Brasil Notícias)