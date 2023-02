Fã passa mal após beber com Gusttavo Lima no palco e viraliza na web

Durante um show no Paraná, neste domingo (5), o cantor Gusttavo Lima deu bebida na boca para um fã, que alguns minutos depois passou mal e foi atendido por médicos. O momento se tornou viral na web.





O Embaixador chamou um homem, que estava na plateia assistindo ao show, para o seu palco e brincou com ele: “Quer beber, bebê? Abre a boca aí”, enquanto servia a bebida para o rapaz.





Não satisfeito, o fã então pediu mais um pouco da bebida, e Gusttavo, é claro, não o deixou com vontade. “Chega, chega, senão não sobra para mim”, falou o artista após servi o rapaz mais uma vez.





Depois da brincadeira, o fã do sertanejo foi visto em uma maca sendo atendido por médicos no show, o que virou piada nas redes sociais. “Passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo”, disse um internauta.





(Terra Brasil Notícias)