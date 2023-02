Fernando Santana anuncia recolhimento de 33 assinaturas para abertura de CPI para investigar a Enel

O deputado Fernando Santana (PT) anunciou, nesta terça-feira (7), que foram recolhidas 33 assinaturas para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a Enel Ceará na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O número é quase o triplo necessário para a abertura da CPI.





“Vamos abrir a CPI, vamos investigar, vamos convocar os servidores da Enel, funcionários, diretores para ouvirmos deles porque tantos desmandos aqui no estado do Ceará“, disse Fernando Santana. A CPI terá como objetivo investigar o contrato de concessão entre o Governo do Ceará e a Enel.





Para a abertura de uma CPI, a Assembleia Legislativa exige a assinatura de 12 parlamentares. Mesmo com o número mais que suficiente para a instalação da CPI, Fernando Santana declarou que pretende “dar a oportunidade” para que todos os 46 deputados assinem o requerimento antes de enviá-lo para a Mesa Diretora. “Se eu conseguir passar até quinta-feira, na sexta-feira já apresentarei esse documento na primeira reunião da Mesa Diretora”, informou.





(CN7)