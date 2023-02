Turquia-Síria: Com 3° terremoto hoje, número de mortos passa de 5 mil

Pelo menos 3.419 morreram na Turquia, enquanto o número de mortos na Síria é de cerca de 1.600.

Dezenas de fortes tremores secundários continuaram a atingir o sul da Turquia e o norte da Síria nesta terça-feira (7), um dia depois que um terremoto atingiu a região matando mais de 5.000 pessoas e destruindo milhares de edifícios, já que condições difíceis, temperaturas congelantes e estradas danificadas dificultaram os esforços de resgate.





A Organização Mundial da Saúde alertou que o número de vítimas pode ultrapassar 20.000.





Na manhã de terça-feira, o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay , disse que 3.419 pessoas morreram no terremoto, com outras 20.534 feridas. O número de mortes confirmadas no lado sírio da fronteira subiu para 1.602, elevando o número de mortos em ambos os países para 5.021. A agência de gerenciamento de desastres da Turquia disse ter 11.342 relatos de edifícios desabados, dos quais 5.775 foram confirmados.





Pessoas em cidades remotas no sul da Turquia descreveram como os esforços de socorro chegaram ao ponto de ruptura, em meio à destruição em uma região de fronteira que se estende por quase 1.000 quilômetros.





No norte da Síria controlado pelos rebeldes , equipes de resgate voluntárias disseram que não tinham combustível básico e outras provisões necessárias para retirar as pessoas ainda presas sob os escombros de suas casas.





Um número desconhecido de pessoas permanece preso nos destroços e os esforços para encontrar sobreviventes foram frustrados pelas condições frias. Conexões de internet precárias e estradas danificadas entre algumas das cidades mais atingidas no sul da Turquia, lar de milhões de pessoas, também atrapalharam as equipes de resgate.





Milhares de prédios foram derrubados em ambos os lados da fronteira, e o número de mortos deve aumentar enquanto equipes de resgate procuram por sobreviventes nas enormes pilhas de escombros.





Equipes de resgate e civis vasculharam pedaços de concreto e eletrodomésticos, removendo toneladas de destroços com as próprias mãos para encontrar sobreviventes presos por um terremoto devastador.





O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chamou os tremores de segunda-feira (6) de “o maior desastre” desde o terremoto de Erzincan em 1939, que matou cerca de 33.000 pessoas.





Pessoas preocupadas ficaram grudadas nas reportagens da televisão e do rádio e assistiram horrorizadas ao número de mortes aumentar a cada hora.





Cerca de 45 países já ofereceram ajuda, inclusive o Brasil.





Alcançar os afetados na fronteira com a Síria será extremamente complicado.





Muitos que vivem ao longo da fronteira turca já foram deslocados várias vezes.





Em uma região tão atingida pela guerra e pela pobreza por mais de uma década, esta área é excepcionalmente vulnerável e incapaz de lidar com um desastre dessa magnitude.





A Organização Mundial da Saúde previu que até 60.000 mortes são possíveis, com o líder turco chamando-o de o pior terremoto em cerca de um século.





Tanto a Turquia quanto a Síria declararam estado de emergência.





(Gazeta Brasil)