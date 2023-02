Homem surta e quebra portão de loja com barra de ferro em Jijoca de Jericoacoara

Um homem foi filmado enquanto depredava o portão de uma revenda de motocicletas em Jijoca de Jericoacoara, a 297 quilômetros de Fortaleza, na tarde deste sábado, 4. As imagens mostram ele destruindo as vidraças da loja com uma barra de ferro. O suspeito também golpeia as portas com socos e pontapés, mas não consegue acesso ao estabelecimento.





Assustados com as cenas de violência, vizinhos do ponto comercial acionaram a Polícia Militar, mas quando os agentes chegaram o local, o homem já havia fugido. A loja fica localizada na rua Izauta Vasconcelos, no Centro da cidade, e já tinha encerrado o atendimento ao público no momento do ataque. Ainda não se sabe o que teria motivado a depredação





Moradores e testemunhas da ação prestaram depoimentos à PM para colaborar com as buscas do suspeito. A Polícia Civil informou que não foi registrado, até o começo da noite deste sábado, nenhum Boletim de Ocorrência relacionado ao caso. O crime está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara.





(O Povo)