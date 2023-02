Polícia culpa ratos por desaparecimento de 581 kg de maconha

Uma unidade policial na cidade indiana de Matura alegou em relatório que uma infestação de ratos seria responsável pelo desaparecimento de 581 kg de maconha confiscada em armazéns da polícia.





De acordo com os policiais, os ratos teriam consumido a droga apreendida, que estava em embalagens lacradas. Segundo o jornal The Times of India, o valor estimado da substância que teria sido consumida pelos roedores é de cerca de R$ 375 mil.





O juiz responsável pelo caso, no tribunal especial da Lei de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas, requereu aos oficiais de Matura que fossem apresentadas provas de que ratos teriam consumido o material confiscado.





Não é a primeira vez que ratos são culpabilizados pelo desaparecimento de evidências de casos policiais indianos. Em 2021, ratos também foram responsabilizados pelo desaparecimento de 1.400 caixas de bebida apreendidas na delegacia de Kotwali Dehat.





(O Povo)