POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de Policiais Civis Plantonistas lotados na Delegacia Regional de Camocim, Coordenados pelo Delegado Regional Dr. Adriano Vasconcelos, tomou conhecimento de crime Lesão Corporal, Ameaça, Lei Maria da Penha, ocorrido na Rua C, 216, no Conjunto Bonito 3, Camocim, Ceará, em 04/02/2023, por volta das 22h.





A vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Camocim e relatou ter sido asfixiada, mantida em cárcere privado, induzida a tomar medicação controlada pelo seu ex-companheiro, informou também que ele confiscou o seu aparelho telefônico, a chave da casa para que ela não conseguisse acionar a polícia nem sair de casa, além de ameaçar tomar uma medida drástica caso ela acionasse a polícia.





A vitima ainda relatou que já tem uma medida protetiva contra o seu ex-companheiro.





De posse dessas informações, a equipe de Policiais Civis se descolocou até a residência da mãe do suspeito, situada na Rua São Sebastião, 2493, Bairro Nossa Senhora de Fátima, onde localizou o suspeito de nome Jorge Nunes de Araújo Filho. Foi dada voz de prisão a ele e em seguida conduzido até a Delegacia, para os procedimentos cabíveis.





A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Camocim nos moldes outrora narrados, ocasião em que o indivíduo foi autuado pelos crimes de Lesão Corporal, Ameaça e Lei Maria da Penha.





O indiciado será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.