Senador da Flórida defende que Bolsonaro fique nos EUA o tempo que quiser

O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ficar na Flórida, nos Estados Unidos, “o tempo que quiser”, desde que não seja formalmente acusado de um crime, disse à Agência EFE o senador republicano Rick Scott. A declaração veio em meio a pressões sobre o governo Joe Biden para expulsar o antigo mandatário.





Bolsonaro está em território americano desde o final de dezembro de 2022. O ex-presidente está sendo investigado pela Justiça brasileira por suposta tentativa de golpe cometida por seus apoiadores no dia 8 de janeiro, em Brasília.





– Todo mundo quer vir para a Flórida, somos um ótimo lugar para se viver (…) visite e fique o tempo que quiser – disse o senador.





O ex-presidente brasileiro já solicitou uma mudança de status e busca obter um visto de turista que lhe permita permanecer por mais seis meses nos EUA, segundo informações da imprensa americana na última segunda-feira (30).





Scott, que foi governador da Flórida até 2019. Antes de assumir seu atual cargo no Senado, disse à EFE que, de qualquer forma, se os EUA receberem uma ordem de extradição de Bolsonaro, ela deve ser cumprida.





– Creio que os EUA acatarão o que quer que seja – acrescentou o político republicano.





Legisladores democratas pediram ao governo Biden a expulsão de Bolsonaro dos EUA, a quem acusam de orquestrar “ataques à democracia” no Brasil e traçaram paralelos entre o que aconteceu em Brasília e o ataque ao Capitólio ocorrido em 6 de janeiro de 2021.





Em carta endereçada a Biden, 46 deputados da Câmara dos Representantes pediram, na última quinta (2), que seu governo investigue as ações que Bolsonaro possa ter feito em solo americano “para ajudar a insurreição” no Brasil e revogue qualquer permissão que ele tenha para estar no país.





*EFE