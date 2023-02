INUSITADO: homem se fantasia de preso e acaba detido com drogas

Fantasia, que incluía até tornozeleira eletrônica falsa, teria custado R$ 110.

Um homem de 20 anos que se fantasiou de presidiário, com direito até ao uso de uma imitação de tornozeleira eletrônica, foi preso na noite deste sábado (18) quando estava a caminho do carnaval de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele e um amigo foram detidos com quinze buchas de maconha e quinze pinos de cocaína quando tentavam deixar Santa Luzia, na Grande BH.





O homem detido usava uma blusa vermelha, um calção com a sigla do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e um “adereço” no tornozelo feito com fita isolante que imitava uma tornozeleira eletrônica. A um site de notícias local, ele disse que contratou uma costureira para fazer a fantasia. Ao todo, ele teria desembolsado R$ 40 reais pela blusa e R$ 70 pela bermuda.





Após ele e um amigo serem abordados pela Polícia Militar, os agentes encontraram os entorpecentes e levaram os dois para a delegacia, onde foi registrada a ocorrência. Pelas redes sociais, a Polícia Civil confirmou o ocorrido e disse que a dupla foi encaminhada para o sistema prisional mineiro neste domingo (19).





(Pleno News)