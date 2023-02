José Guimarães revela que PT pretende eleger 50 prefeitos no Ceará, em 2024

A declaração foi dada em entrevista à Sertão TV, em Quixeramobim.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT), revelou que o PT pretende eleger 50 candidatos nas disputas pelas prefeituras municipais cearenses. A declaração foi dada em entrevista à Sertão TV, em Quixeramobim.





“Nós temos um projeto no Estado, que agora é comandado pelo governador Elmano. E nós queremos, que em 2024, o PT, falo pelo PT.. eu quero que o PT eleja, pelo menos, 50 prefeitos no Estado“, disse.





Ainda de acordo com o deputado, todos os candidatos do seu partido terão total apoio do presidente Lula (PT), do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação Camilo Santana (PT), e da senadora Augusta Brito (PT), além de toda a bancada da legenda.





Em Fortaleza





Ainda durante a entrevista, o parlamentar cearense declarou que o partido deve lançar uma candidatura própria para disputar o cargo em Fortaleza. Porém, antes da decisão final, integrantes do PT devem se reunir com partidos aliados para conversar sobre o tema.





“Dificilmente o PT deixará de ter candidatura em Fortaleza. Não tem como não ter. Tem que ter”, disse.





(CN7)