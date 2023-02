A repórter Fernanda Grael levou um tapa na cara enquanto tentava entrevistar uma ala de passistas da Viradouro na madrugada desta segunda-feira (21) nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.





Fernanda estava mostrando um dos destaques da Unidos do Viradouro. A jornalista não percebeu o movimento de mãos e acabou levando um tapa no rosto involuntário. Apesar de sem querer, a cena repercutiu no Twitter.