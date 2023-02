Sobe para 45 o nº de mortos no litoral de São Paulo

Um novo balanço do governo de São Paulo sobre a tragédia no litoral paulista aponta agora para 45 mortes (44 em São Sebastião e uma em Ubatuba). Mais cedo, quando o governo ainda falava em 40 mortos, eram contabilizadas 40 pessoas desaparecidas.





Equipes de resgate retomaram no início desta manhã (21) a busca por sobreviventes após o temporal que devastou o Litoral Norte de SP no fim de semana.





As buscas acontecem especialmente em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, área que concentra a maioria das vítima do temporal.