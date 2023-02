Carro pega fogo em desfile da Beija-Flor que criticou militares

Escola fez críticas ao 7 de Setembro em desfile que iniciou com fogo em carro alegórico.

Parte de um carro da escola de samba Beija-Flor pegou fogo na madrugada desta terça-feira (21) pouco antes da entrada na Marquês de Sapucaí para o desfile da agremiação no carnaval do Rio de Janeiro. No enredo, intitulado “Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência”, a escola chegou a fazer críticas aos militares.





As chamas e a fumaça chegaram a gerar tensão entre os membros da escola de samba, mas o fogo foi controlado rapidamente pelos bombeiros. Ninguém ficou ferido. O fogo atingiu o alto da alegoria, onde havia um homem em destaque. Ele foi retirado em segurança.









DESFILE FAZ CRÍTICAS À INDEPENDÊNCIA E MILITARES





O desfile da escola de samba de Nilópolis, cidade da Baixada Fluminense, fez críticas ao 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil, e questionou o valor da data. A agremiação também propôs um novo “marco” para a celebração: o dia 2 de julho, data em que se comemora a Independência da Bahia.





Ao longo da apresentação, a escola de samba também criticou os militares, como em um trecho do samba-enredo que dizia: “Desfila o chumbo da autocracia. A demagogia em setembro a marchar”. No quarto carro alegórico, intitulado “O chumbo da autocracia”, era representado um tanque, torres de vigilância e dragões militarizados.





– Um regime de restrição da autonomia e de privação da liberdade. Eis o chumbo da autocracia desfilando nas ruas de Setembro a sua demagogia, um espetáculo bélico e mórbido. Os militares marcham e apresentam suas armas, vangloriando a si mesmos como heróis – dizia o documento distribuído aos julgadores que analisaram o desfile.