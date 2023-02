Homem morre após intervenção policial do Raio em Varjota

Um homem de 21 anos morreu após confronto com policiais do Raio, na noite desta segunda-feira (20/02), no bairro Pedreira, em Varjota.





Os raianos foram até o local para averiguar denúncias de tráfico de drogas e uso de armas. Em determinado momento, a composição foi recebida por disparos, tendo revidado e se deparou logo após com um indivíduo baleado no solo.





Felipe Sales Gomes chegou a dar entrada no Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com ele, estava uma espingarda artesanal calibre 12, munições e 31 pedras de crack.





O corpo dele foi recolhido para o núcleo da Perícia Forense em Sobral e o material apreendido será apresentado na Delegacia de Polícia Civil.





(A Voz Sta Quitéria)