Governo investiga caso suspeito de vaca louca no Brasil

Ministério da Agricultura espera resultado de análise laboratorial feita no Canadá.

O Ministério da Agricultura afirmou, nesta segunda-feira, 20, que há um caso suspeito de mal da vaca louca no país, sem detalhar em qual local o animal supostamente infectado se encontra. Em um sucinto comunicado, publicado no site, a pasta afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas e que o caso suspeito foi submetido a exame laboratorial.





"O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que, acerca do caso suspeito de encefalopatia espongiforme bovina (mal da ‘vaca louca’), todas as medidas estão sendo adotadas pelos governos. A suspeita já foi submetida à análise laboratorial para a confirmação ou não, e, a partir do resultado, serão aplicadas imediatamente as ações cabíveis”, informa o comunicado.





Veículos de imprensa afirmaram que o caso suspeito seria no Estado do Pará, de um animal de oito anos, que foi encontrado morto. A contraprova do exame no animal teria sido enviada ao Canadá, e o resultado deve sair nos próximos dias.





A confirmação de um caso de vaca louca no país pode ter repercussões para as exportações brasileiras, principalmente para a China, o maior comprador de carne bovina do Brasil. Isso porque os dois países assinaram em 2015 um protocolo que estabelece um embargo às exportações ao país asiático quando uma nova ocorrência da doença é identificada no Brasil.





Em 2021, a China chegou a suspender a compra de carne bovina do Brasil por alguns meses após a confirmação de dois casos atípicos da doença em Minas Gerais e em Mato Grosso. A Arábia Saudita também suspendeu as compras temporariamente. O caso é considerado atípico quando a doença surge espontaneamente em animais mais velhos, sem risco para a produção, conforme protocolo da Organização Internacional de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês).





(Terra Brasil Notícias)