Menina de 7 anos é diagnosticada com câncer de mama

A chilena Maura Muñoz, de 7 anos, precisou fazer a retirada da mama, que mal havia se desenvolvido ainda, ao descobrir que estava com câncer de mama. A mãe da menina, Patricia Muñoz, estranhou ao encontrar um pequeno caroço no mamilo da filha.





Patricia contou que percebeu a alteração logo depois da menina tomar banho. “Depois de secar e passar creme, notei que ela tinha um [caroço como um] feijãozinho embaixo do mamilo. Aí o médico me disse que o que a Maura tinha não era normal, que se eu esperasse muito isso iria crescer, mas ele nunca me disse que poderia chegar a isso. Isso foi em agosto e, em setembro [de 2022], descobrimos que Maura tinha câncer (de mama)”, disse a mãe em entrevista ao programa 24horas, da Televisión Nacional de Chile (TVN).





Segundo o oncologista pediátrico, Francisco Barriga, câncer de mama é bem raro entre crianças e adolescentes. “Pensei que iria morrer sem ver um câncer de mama em uma criança com menos de 10 anos”, afirmou o hematologista.





Maura precisou passar por uma cirurgia e fazer a retirada da mama, que mal havia se desenvolvido ainda. Por conta disso, uma das preocupações da mãe é a de que a filha tenha problemas de autoestima. “A única coisa que ela me falou quando a levei ao oncologista é que ela não queria ficar careca, mas além disso, ela não entende que não tem a mama dela”, disse a mãe.





Segundo a revista Crescer, Maura está sendo observada pelos médicos e esperando os resultados para saber se houve metástase. “Minha filha está mutilada e essa é a dor que eu tenho, porque isso já é forte para uma pessoa adulta”, lamentou Patrícia.





Maura mora com a mãe em Quillota, no Chile, mas consideram viajar para Europa para fornecer um tratamento mais especializado. Os médicos que tratam da menina no Chile estão em contato com especialistas da Espanha, que já trataram casos parecidos.





