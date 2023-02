Polícia Civil apreende R$ 170 mil em espécie durante operação no interior do Ceará

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), realizada nesta quinta-feira (9), resultou na apreensão de R$ 170 mil em espécie, vários cheques e munições, carros e imóveis. Duas pessoas, suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro e estelionato, foram presas. A ação foi realizada no município de Brejo Santo. Ainda na ofensiva, houve o bloqueio em contas bancárias limitado a R$ 2 milhões.





Os alvos da operação, identificados como Francisco Carlos Romão, de 38 anos; e Diego Gomes Araújo, de 40 anos, eram investigados pela PC-CE desde agosto do ano passado.





Contra Carlos Romão existia um mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato e agiotagem. No momento da abordagem, além do cumprimento do mandado, o homem estava em posse de dezenas de munições de calibres variados, onde também foi autuado em flagrante por posse de munições. No ano passado, a PC-CE havia apreendido armas na casa do suspeito.





De lá, em uma ação continuada, os investigadores foram até a casa do cunhado de Carlos, identificado como Diego Gomes. Com ele, os policiais encontraram cerca de 170 mil reais em espécie. Diante do que foi encontrado, ele foi autuado em flagrante por lavagem de dinheiro, pois foi constatado que ele fazia parte do esquema criminoso do qual Carlos gerenciava.





A dupla foi conduzida à Delegacia Regional de Brejo Santos, onde todos os trâmites para a prisão deles foram realizados. As investigações sobre o caso permanecem.





Via Cn7