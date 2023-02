POLÍCIA CIVIL DE SANTANA DO ACARAÚ EM AÇÃO!

Uma ação da Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (15) um mandado de prisão, em Santana do Acaraú.

A operação teve como alvo um indivíduo beneficiado pela justiça em utilizar tornozeleira eletrônica, que reiteradamente descumpriu as condições impostas para o uso do equipamento, como a violação do perímetro permitido de circulação ou os horários estabelecidos pela medida cautelar imposta.





Participaram do trabalho policiais civis da Delegacia Municipal de Santana do Acaraú.





O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário. O preso foi encontrado na casa de sua companheira no distrito de Parapuí, e foi encaminhado à Penitenciária Industrial Regional de Sobral - PIRS.