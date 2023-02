POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Polícia Civil, em continuidade às ações de combate a criminalidade, através da Delegacia Metropolitana de Caucaia, cumpriu na manhã de hoje (10.02.2023) Mandado de Prisão Preventiva em face de Larissa Silva de Castro.





O homicídio ocorreu em julho de 2022, na CE O85, localidade de Bom Jesus, Caucaia, motivado pela disputa territorial pelo domínio do tráfico de drogas.





A ação ocorreu no município de Sobral e contou com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP e da Delegacia Regional de Sobral.





LARISSA foi denunciada e figura como ré em ação penal pelo referido homicídio. Após o crime, LARISSA estava foragida e buscou guarida no município de Sobral, onde foi capturada.





