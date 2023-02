VIOLÊNCIA SEM CONTROLE NA CIDADE DE SOBRAL!

Morreu no hospital Santa Casa de Sobral, homem que foi brutalmente espancado com uma “barra de ferro” no bairro Expectativa.





O fato aconteceu nas primeiras horas dessa sexta-feira, dia 10, por volta de 1:30h. A vítima foi socorrida para o hospital, vindo a falecer horas depois. A vítima trata-se de José Erivando Carlos de Alcântara, de 33 anos, natural de Sobral, residia no bairro Alto da Brasília.





A vítima tinha passagens pela polícia.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 11 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Sobral Favela News