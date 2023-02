Moradores de rua de Sobral reclamam da falta de assistência do Centro Pop

Na tarde dessa quinta-feira (9/2), algumas pessoas em situação de rua, procuraram o Chama Paraíso para denunciar a falta de assistência do poder público para com as pessoas assistidas pelo Centro Pop, que de acordo com eles, ainda não foi liberado o dormitório social.





Com a chegada do inverno essa população não tem para onde ir e, durante a chuva fica difícil procurar um abrigo. “Na madrugada a gente fica correndo de um lado para o outro, a fim de encontrar um lugar menos frio. Às vezes a polícia acha que estamos querendo roubar”. Disse um dos moradores de rua que se identificou apenas como Leôncio.





Leôncio disse ainda que se o dormitório social estivesse em pleno funcionamento, eles teriam para onde ir nesse momento delicado. O equipamento passou por reforma em março de 2022, quando foram gastos R$ 268 mil reais oriundos do tesouro municipal, mas os dormitórios não estão sendo liberados para os assistidos.





Por Sistema Paraíso