REVOLTANTE! Menina com microcefalia chora após ser barrada em escola pública de Ipu

Uma menina com microcefalia foi barrada na porta da escola e mandada de volta para casa. Ela está matriculada na rede pública de Ipu, região da Ibiapaba. Segundo os pais, não é a primeira vez que essa situação acontece.





Maria Eduarda tem 7 anos e deveria estar no primeiro ano do ensino fundamental. Entretanto, a condição de saúde causa algumas limitações. Os pais informaram que matricularam a filha após recomendação médica para que a menina possa interagir com outras crianças.





A direção do colégio informou que não dispõe de professores capacitados para atender às necessidades de Maria Eduarda. Os pais da criança disseram que foram orientados a voltar apenas em março. Eles estão inconformados e exigem que a menina inicie o ano letivo como todos os outros alunos da escola.





A mãe de Maria Eduarda acredita que a filha está sendo vítima de discriminação e alega que não é a primeira vez que a família passa por essa situação.





Fonte: Portal GCMais