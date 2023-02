Polícia prende grupo suspeito de fazer família refém e obrigar vítimas a transferir valores

A Polícia Militar prendeu um grupo suspeito de invadir uma casa, manter uma família refém por cerca de 15 minutos e obrigar as vítimas a transferirem valores em dinheiro na Praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (2).





Na ação, os suspeito também roubaram o carro da família, além de televisões, aparelhos celulares e outros objetos da residência.





Segundo a PM, por volta de 7h40 os agentes receberam informações sobre um roubo com constrangimento de liberdade em uma residência na Avenida Central do Cumbuco.

Os suspeitos fugiram do local no veículo das vítimas, mas foram localizados pelos militares quando trafegavam no sentido rodovia CE-085 com Estrada Velha do Icaraí. Ao ver o carro da polícia, um dos criminosos pulou do automóvel em movimento e fugiu por um matagal.





Os agentes abordaram o carro e capturaram dois homens e uma mulher. O quarto suspeito que saltou do veículo foi preso momentos depois, portando trouxas de maconha.





Os PMs apreenderam com os suspeitos um revólver com e munição; uma arma de fogo artesanal; duas TVs, oito relógios, ventiladores, celulares, R$ 8.988, 188 dólares e outros pertences das vítimas.





O grupo foi levado à Delegacia Metropolitana de Caucaia e autuado por roubo com restrição de liberdade.





