POLÍCIAS CIVIL E MILITAR ESTOURAM "BOCA DE FUMO" EM CAMOCIM!

As Polícias Civil e Militar, por meio dos INSPETORES, P.O.G e RAIO, sob a Coordenação dos Delegados Adriano e Fábio e o Tenente Coronel Eduardo, tendo a frente o Cap. L. Júnior e Tenentes Flavio Araújo e Moisés, DEFLAGRARAM uma Operação Policial na cidade de CAMOCIM e conseguiram localizar 03 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

As pessoas suspeitas foram dois adultos e um menor. Foram cumpridos três mandados de Busca e Apreensão em três residências, uma no bairro Olinda, uma no bairro São Pedro e outra no bairro Rodagem do Lago.





Foram apreendidos o seguinte material ilícito: 01 pistola 380; 20 Munições de calibre 380; 12 celulares; 02 balanças de precisão; várias trouxas de cocaína, vários cartões bancários de pessoas diferentes, 02 máquinas de cartão e a quantia em dinheiro de R$ 10.849,15.

Todos os suspeitos, juntamente com o material ilícito, foram conduzidos à DRPC de CAMOCIM onde está sendo feito os procedimentos cabíveis.





Com informações Camocim Polícia 24h