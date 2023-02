Roberto Carlos é diagnosticado com transtorno e fez desabafo

É certo que Roberto Carlos não costuma compartilhar sua vida na mídia. Entretanto, o Rei sentiu confiança em Jô Soares e revelou que sofre de uma grave doença psicossomática. Em entrevista ao extinto programa de entrevistas do apresentador na Globo, ele explicou como essa doença tem afetado sua vida.





Na entrevista, que ocorreu em 2011, o cantor confessou que já buscou inúmeros tratamentos para se curar desse mal: “Já melhorei bastante. Algumas coisas já estou fazendo. É um alívio, mas é um sofrimento. Quem tem TOC é um sofredor” – Disse ele.





Para quem não sabe, Roberto Carlos sofre de TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo), transtorno psiquiátrico de ansiedade que tem como principal característica a presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões.





Ainda no bate-papo, Jô Soares contou que também é vítima do mesmo infortúnio e que chega ao ponto de ter algumas palavras que não pode pronunciar de jeito nenhum. Roberto Carlos entregou que também tem palavras “proibidas”, nunca reveladas para a mídia, e contou a seguinte história:





“Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou uma vez que eu não falava, que eu não admitia. Uma que eu não falo há mais de quarenta anos. Então cada vez que ele falava eu cuspia” – Iniciou ele que continuou:





Daí a pouco ele falava, e eu cuspia três vezes. Daqui a pouco ele falou e eu cuspi a terceira vez. Eu falei: ‘Bicho, para de falar essa palavra que eu vou ficar desidratado” – Contou, fazendo a plateia rir.





O Rei lida até hoje com esse problema, que afeta severamente sua vida e rotina. Um exemplo disso é o uso de algumas cores, coisa que já o fez se irritar com colegas de palco por estarem usando roupas com cores que não o agrada.





Inclusive, seu transtorno já ocasionou uma série de situações complicadas em sua vida. Em um especial de fim de ano que o artista grava todo ano na Globo, aconteceu um situação desagradável envolvendo a Rainha dos Baixinhos.





Torta de Climão





Vale mencionar que por conta dessa questão de Roberto Carlos, outra situação foi causada e dessa vez com uma famosa muito querida pelos brasileiros.





O ano era 1992 e a “Rainha dos Baixinhos”, Xuxa usou um vestido preto com roxo, e por esse motivo, o cantor não subiu no palco. Ao descobrir, ela desapareceu e não gravou sua participação na atração.





Outro climão se passou com a cantora Wanderléa, que usou um vestido dourado em outro especial de Natal da emissora. A cor da vestimenta incomodou terrivelmente Roberto Carlos e a situação ficou tensa, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off.





Créditos: TV O Foco