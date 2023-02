Suspeito de abuso sexual de filhote de cachorro é preso; entenda o caso

Na última quarta-feira (15), um homem de 46 anos suspeito de abusar sexualmente de um filhote de cachorro foi preso pela Polícia Civil. Ele estava foragido da Justiça e foi encontrado durante uma abordagem de policiais militares na cidade de Santa Maria do Pará.





O homem já tinha antecedentes criminosos, tendo respondido por roubo qualificado nos anos de 2007 e 2009, além de maus-tratos emocionais em 2021, em Belém.





Ele foi apresentado na sede da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) para cumprimento de mandado de prisão preventiva. Segundo a delegada Fernanda Maués, a equipe da Demapa esteve na região nordeste paraense quando foi preso.





Ele já passou por audiência de custódia e permanecerá preso aguardando julgamento no sistema penitenciário.





Ainda de acordo com a delegada, a autoria e a materialidade do crime foram comprovadas após a colheita de depoimentos de testemunhas e obtenção de perícias.





Em janeiro deste ano, as equipes da Demapa e da Polícia Científica realizaram a exumação de um cachorro para investigar denúncias de violência sexual e mutilação. O animal havia sido encontrado morto no bairro da Terra Firme, em Belém, com sinais de ter sido molestado sexualmente e com o rabo cortado.





O suspeito pela morte do animal foi identificado, e testemunhas apontam que ele seria responsável por outras mortes de animais.





