9x maior que o de Presidente da República: Saiba quanto será o salário de Dilma no banco dos Brics

Eleita para a presidência do chamado Banco dos Brics nesta sexta-feira (24), a ex-presidente da República Dilma Rousseff deve receber salário de R$ 295 mil mensais em seu novo cargo.





O Novo Banco do Desenvolvimento (NDB) não divulga de maneira discriminada o salário do presidente em atuação. Em sua publicação anual, a instituição indica a remuneração direcionada a todos os membros do quadro que compõem a presidência (presidente e cinco vice-presidentes).





De acordo com a divulgação mais recente, a remuneração direcionada aos seis membros é de US$ 4 milhões anuais (cerca de R$ 21,2 milhões). Considerando que o valor seja igualmente dividido entre os quadros, o presidente da instituição teria salário mensal equivalente a cerca de US$ 56 mil ou R$ 295 mil.





Já uma fonte que trabalha em um banco multilateral confirma que o salário dos presidentes do Banco Mundial, BID, FMI ficam na casa dos US$ 500 mil por ano (cerca de R$ 2,65 milhões ou R$ 221 mil por mês), portanto, o NBD deve pagar à ex-presidente um salário nessa faixa de valor.





A fonte observa que o NBD é o único que não descrimina os valores exatos, como seus pares.





A CNN questionou o banco dos Brics sobre o valor exato da remuneração do presidente. Até o momento da publicação desta reportagem, não houve resposta.





Créditos: CNN