Dois PMs são presos por assassinatos de advogada e mãe em Morrinhos/CE

Policiais militares foram capturados no mesmo local onde uma motocicleta, que teria sido utilizada no crime, foi apreendida.





Dois policiais militares foram presos em flagrante nesse sábado (25) pelas Forças de Segurança do Estado, por suspeita de participarem do assassinato da advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, e da mãe dela, Maria Socorro dos Vasconcelos, ocorrido no Município de Morrinhos, no Interior do Ceará, na última sexta-feira (24). A advogada era casada com um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

No dia da ocorrência, uma motocicleta preta sem placas, usada no crime, foi localizada e apreendida pela Polícia



A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) confirmou, em nota, que a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) autuou em flagrante dois PMs pelo duplo homicídio. A identidade dos agentes de segurança não foi divulgada.





Segundo a CGD, "equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Ceará deram início às diligências logo após o crime. No dia da ocorrência, uma moto preta sem placas, usada no crime, foi localizada e apreendida".





"A partir dessa informação, a polícia intensificou o trabalho investigativo e, na manhã de sábado (25), exatamente no mesmo lugar onde a moto usada no delito foi abandonada, os dois policiais militares foram abordados. Eles estavam em um veículo Colbat. No interior do carro, foram localizados dois capacetes. Os objetos apreendidos foram encaminhados à Perícia Forense, inclusive aparelhos celulares."













Após a publicação da matéria, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) enviou nota em que detalha que as prisões foram realizadas por policiais do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), da PMCE; da Coordenadoria de Inteligência (Coin); e da Delegacia Municipal de Marco, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).





Os militares estão à disposição da Justiça. A DAI segue em investigações sobre o caso, "objetivando identificar as participações de outras pessoas no crime". A CGD também instaurou procedimento disciplinar contra os PMs para apuração na seara administrativa.





A SSPDS e seus órgãos vinculados ressaltaram, na nota, que "não compactuam com desvios que venham a ser cometidos por servidores do Sistema de Segurança Pública".





A Controladoria, por sua vez, destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85) 3452-3984, da Delegacia de Assuntos Internos. O sigilo e o anonimato são garantidos".





Os corpos de Rafaela e Maria Socorro foram enterrados em Morrinhos, no último sábado (25), quando a advogada completaria 35 anos de idade. O velório ocorreu no ginásio da Escola Coronel Virgílio Távora e o sepultamento, no Cemitério São José.









DUPLO HOMICÍDIO EM MORRINHOS





A advogada Rafaela Vasconcelos de Maria e a mãe, Maria Socorro dos Vasconcelos, foram executadas próximo a uma agência bancária. Elas estavam na rua, quando foram surpreendidas por homens armados em uma motocicleta.





Maria Socorro ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime e possíveis suspeitos.





Por nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), a OAB Subsecção Itapipoca, a OAB Subsecção Sobral, e a Comissão da Mulher Advogada da OAB-CE, lamentaram as mortes das mulheres.





A Ordem repudia qualquer tipo de violência e se solidariza com a família e amigos neste momento de profunda dor. Informamos, ainda, que seguiremos atentos ao caso, designando uma comissão de advogados(as) da região para acompanhar, junto à polícia militar e civil, todos os desdobramentos da investigação e prisão dos suspeitos", diz o comunicado.





