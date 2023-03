“A facada que eu não dei no teu filho, eu vou dar em você”, disse homem antes de matar comerciante em Monsenhor Tabosa

“Riu da minha cara no passado”. Foi assim que Francisco Gervásio Souza de Araújo, 40, tentou justificar o cometimento do crime que ceifou a vida da comerciante Maria da Conceição Nascimento da Silva, 45, morta nesta terça-feira (14/03) dentro do próprio estabelecimento no centro de Monsenhor Tabosa.





O homem, que utilizou de uma faca e que desferiu apenas um golpe no tórax da vítima, alegou esta versão aos policiais. No momento do ocorrido no comércio, a vítima estava com o filho e uma amiga, quando ele adentrou o local e afirmou as seguintes palavras “É, a facada que eu não dei no teu filho, eu vou dar em você”. Logo em seguida, desferiu o golpe fatal contra Conceição, que caiu ao solo e veio a óbito minutos depois.





Após a operação conjunta das Polícias Civil e Militar que o alcançou horas depois do fato, Gervásio declarou que, na época em que havia sido preso anteriormente, a mulher teria ficado rindo da sua cara e que há meses, já vinha planejando assassiná-la.

O mototaxista foi levado para a Delegacia Municipal, onde foi autuado por homicídio qualificado. Hoje, passará por uma audiência de custódia e em seguida, será encaminhado para o presídio de Novo Oriente.





Neste crime que chocou a cidade, dois fatos chamam a atenção, sendo um deles a tentativa de justificar do acusado e a confissão fria e calculista. Gervásio já respondeu por tentativa de homicídio, há pelo menos, 4 anos quando tentou tirar a vida de um outro colega.





(A Voz de Santa Quiteria)