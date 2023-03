Caixa Tem passa por mudança e assusta beneficiários do Bolsa Família

O Caixa Tem ficou entre os principais assuntos da última segunda-feira, 6, quando os usuários notaram problemas e mudanças no aplicativo. O movimento levou muitos beneficiários do Bolsa Família a temerem o corte do benefício.





Em grupos do Facebook, os cidadãos relataram que a Caixa Econômica Federal supostamente removeu a opção “‘Auxílio Brasil” da ferramenta. Assim, milhões de pessoas ficaram impossibilitadas de verificar as transações relacionadas aos valores pagos pelo programa assistencial.





Uma das clientes que utilizam o Caixa Tem questionou, em uma postagem na rede social, se mais alguém havia notado o desaparecimento do botão. Várias pessoas confirmaram que estavam passando por um problema similar.





Outras dificuldades também foram relatadas no grupo, como instabilidade no aplicativo e erros consecutivos que impediam a realização de transações. Uma usuária contou que não estava conseguindo atualizar a plataforma para sua versão mais atual.





Devido aos inúmeros erros, muitos ficaram com medo de ter o benefício do Bolsa Família bloqueado ou suspenso. Além disso, alguns não conseguiram acessar os valores pagos pelo governo federal.





Especula-se que as falhas técnicas observadas no Caixa Tem estejam ligadas à mudança da identidade visual do Auxílio Brasil para o Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal não se pronunciou sobre o assunto, mas acredita-se que não haverá prejuízo aos cidadãos que utilizam os serviços do aplicativo.