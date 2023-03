Dinheiro "esquecido": Uma única pessoa fez saque de R$ 328 mil

Apesar de uma enorme parcela daqueles que consultaram o Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC), nos últimos dias, ter menos de R$ 10 “esquecidos” em instituições financeiras, um “sortudo” sacou uma quantia de R$ 328 mil nesta terça-feira (7). O valor faz parte dos R$ 62,1 milhões que foram movimentados entre 10h e 17h30 desta terça, segundo a autarquia.





Além da quantia considerável recebida por uma pessoa física, uma pessoa jurídica realizou um resgate de R$ 133 mil nesta terça. Para os dois, o primeiro dia da busca pelo dinheiro deve ter sido de muita paciência, já que o SVR apresentou uma enorme fila virtual, com pelo menos 300 mil pessoas na espera, ainda durante o período da manhã do primeiro dia de saques.





Os valores esquecidos em bancos podem ser resgatados via Pix ou instituição bancária. O BC informou que ao menos 1 milhão de pessoas solicitaram o saque por meio do mecanismo de pagamento instantâneo. No entanto, o prazo para recebimento, mesmo por Pix, é de até 12 dias úteis.





Segundo o BC, há R$ 6 bilhões disponíveis para resgate. No total, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm algo a receber na nova fase do programa. A autarquia informou que 23,58 milhões de clientes têm direito a receber até R$ 10; 7,94 milhões têm entre R$ 10,01 e R$ 100; 2,86 milhões têm entre R$ 100,01 e R$ 1 mil; e 476,5 mil têm acima de R$ 1 mil.





Para realizar o saque, o interessado deve acessar o site https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber e clicar na caixa “Consulte se tem valores a receber”. Na sequência, ele deverá inserir seu CPF e a data de nascimento. Caso exista alguma quantia disponível, o site indicará quais são os próximos passos a serem seguidos para sacar o valor.