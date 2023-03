Carros caem em cratera aberta pela chuva no Ceará, e sete pessoas ficam feridas

Após a forte chuva na madrugada desta segunda-feira (27), uma cratera foi aberta na CE-384, estrada que liga o município de Mauriti, na Região do Cariri para a Paraíba. Por conta da intensidade da força da água, a cratera abriu e dois veículos acabaram caindo.





Sete pessoas ficaram feridas, dentre elas, uma criança. As pessoas feridas foram atendidas em hospitais de Mauriti. Uma delas está em estado grave e foi transferida para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte.





De acordo com o secretário de agricultura de Mauriti, Paulo Gomes, a prefeitura da cidade está em contato com o Governo do Ceará para agilizar o reparo na via. A CE-384 é um dos principais acessos da região para cidades da Paraíba e está bloqueada.





Fonte: G1