Caso Moro: e-mail "lulalivre" era usado por membro do PCC

Documentos da investigação da Polícia Federal sobre o plano do PCC para sequestrar o senador Sergio Moro mostram que um dos e-mails usados pelos suspeitos era “lulalivre1063.icloud.com”, em referência ao mote usado durante o período em que Lula estava preso.





A informação foi divulgada neste sábado (25) pelo Estadão e confirmada por O Antagonista.





Segundo a PF, as contas de e-mail vinculadas aos aparelhos seriam usadas por terceiros para não deixar rastros que levassem até os criminosos.





A quebra do sigilo da investigação da PF ocorreu horas depois de Lula chamar de “armação” de Moro o relato sobre as ameaças da facção criminosa ao ex-juiz. O acesso aos documentos da investigação comprovou que os membros do PCC que foram presos planejavam sequestrar o senador.





Ainda segundo os documentos obtidos pelo Antagonista, o sequestro de Moro custaria R$ 564 mil; o senador era chamado de Tokio pelos suspeitos; e a facção mantinha caderno com os dados dele.





O Antagonista