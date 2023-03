PARNAÍBA-PI: ''ANJO DA MORTE" ACUSADO DE ATIRAR NA CABEÇA DE ADVOGADO FILHO DE DESEMBARGADOR, PODE ESTÁ FORAGIDO EM CAMOCIM

A Polícia Civil do Piauí divulgou a foto do suspeito de atirar no advogado André de Almeida Sousa, filho do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, o desembargador Hilo de Almeida Sousa.





Francisco Jefferson da Silva Cruz, conhecido como 'Anjo da Morte', já tem passagens por tráfico no estado do Ceará. Segundo a Polícia Civil, Jefferson é conhecido pela polícia das cidades de Itaitinga e Pacatuba, interior do Ceará.





Conforme apurou o infocopiaui.com, o advogado foi baleado na cabeça durante uma briga em um trailer localizado no canteiro central da Avenida São Sebastião, no bairro São Benedito, em Parnaíba. o fato ocorreu na madrugada de quarta-feira (22).





O advogado foi internado em estado grave no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, após os disparos de arma de fogo terem atingido a cabeça da vítima. Ele foi transferido para o Hospital Universitário ainda na manhã de quarta (22) com graves lesões na face e região frontal do crânio e passou por uma cirurgia bem-sucedida.





Na manhã de quinta-feira (23), o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - UFPI, informou que o advogado apresentou uma evolução clínica significativa.





Segundo informações da polícia, Francisco Jefferson da Silva Cruz, o 'Anjo da Morte', possivelmente tenha fugido para a região de Chaval, Barroquinha ou Camocim.





Fonte: Infocopiaui