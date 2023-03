POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE HOMEM POR CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de Policiais Civis do NHPP, lotados na Delegacia Regional de Camocim, sob comando do Delegado Regional, Dr. Adriano Zeferino de Vasconcelos, deu cumprimento a um mandado de prisão definitiva, oriunda da 3° Vara de Júri da Comarca de Fortaleza, em desfavor de Benedito Soares Pereira pelo crime incurso na pena do artigo 121, parágrafo 2°, inciso I, do Código Penal.





Segundo consta nos autos do processo, um ex-vereador de Camocim, Sr. Benedito Soares Pereira, teria sido o mandante de um homicídio qualificado que vitimou a peruana Patricia Maria Falconi de Venini, no dia 19 de junho de 2007, fato este ocorrido na Avenida Washington Soares, em Fortaleza





O indivíduo objeto do mandado não ofereceu resistência no momento de sua prisão.





O acusado será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.