Cheia do Rio Acaraú invade estacionamento de vans no Espelho D´água

A cheia do Rio Acaraú, na manhã desta quinta-feira (23), obrigou os topiqueiros que ocupam o estacionamento do Espelho D´água, próximo ao Terminal Rodoviário de Sobral, Deputado Manoel Rodrigues, a estacionarem de frente ao Restaurante Popular. A orientação para que eles ocupassem o local foi da Guarda Municipal de Trânsito de Sobral.





De acordo com os topiqueiros, o estacionamento até a noite dessa quarta-feira (22), ainda não tinha sido invadido pela água, mas ao chegarem na manhã desta quinta-feira se depararam com a cheia no local.





O Sr. Francisco das Chagas, membro do Conselho Fiscal da Cooperativa de Transporte Vale do Acaraú do Estado do Ceará (Cootranvace), disse que os topiqueiros e passageiros merecem uma atenção melhor por parte do poder público de Sobral.





“Estou com 20 anos que trabalho nesse ramo de topiqueiro e quem gera a economia de Sobral somos nós porque se pararmos hoje o comércio de Sobral para. Estamos jogados no meio do lixo. Não temos um lugar digno. Não estão dando suporte nem para os topiqueiros e nem para os passageiros”, disse o Sr. Francisco se referindo à falta de estrutura para abrigar tanto passageiros como os motoristas das vans.





O Portal Paraíso falou com Fábio Soeiro, Gerente de Operações Preventivas da Defesa Civil de Sobral que estava fazendo avaliação da situação do rio. De acordo com ele no momento o órgão não vê necessidade para que os ribeirinhos desocupem suas casas, mas estão de sobreaviso caso seja necessário.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso