Com quase 500 mm de chuvas intensas, Santa Quitéria registra sangria de vários açudes e estradas interditadas

A secretária de agricultura, Márcia Almeida, estimou que, a partir do trabalho a ser feito pelo programa Hora de Trator nas comunidades, possa ter uma produção de mais de 550 mil toneladas de grãos no território quiteriense. O gerente da Ematerce, José Ferreira, pondera que houve muitas perdas com o plantio em janeiro, mas tem boa expectativa para uma melhor safra até maio.

Há locais que já ultrapassam os 300 milímetros acumulados em 22 dias do mês, como a sede, Macaraú (com quase 500) e Trapiá. Ontem (22), só na fazenda Ipiranga, foram 150 mm em menos de 24 horas.





Algumas regiões estão sendo afetadas no que diz respeito ao acesso, em virtude das passagens molhadas estarem cobertas, como em Trapiá, onde a ponte do Rio dos Macacos impediu tráfego para o Riacho Novo. Aconteceu semelhante na fazenda São Paulo, onde trabalhadores de uma das pedreiras não conseguiram seguir viagem ontem até o local para trabalhar, com a passagem bloqueada no rio Jacurutu.

Monitoramento





Ainda conforme a secretária Márcia, há uma equipe da Defesa Civil que está monitorando as localidades em situação de risco e se o tráfego está impossibilitado. Ela comunica que até o momento, a situação está sob controle, mas se preocupa com os assentamentos em torno do rio Groaíras.





“Essas comunidades estão basicamente ilhadas, nós temos algumas famílias que não conseguem se deslocar para nenhum local. A gente já está aqui em alerta, e dependendo da necessidade, o município e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) se disponibilizam a contribuir levando alimentos e água potável”, informou.





(A Voz de Santa Quiteria)