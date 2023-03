PCC: suspeito de planejar matar Moro cumpriu pena com Marcola em Brasília

Uma das principais peças do plano de assassinato do senador Sergio Moro (União-PR) e do promotor Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), cumpriu pena na Penitenciária Federal de Brasília com o líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola.





Trata-se de Patric Velinton Salomão (foto em destaque), 42 anos, também conhecido como Forjado. O criminoso foi um dos alvos da Operação Sequaz, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nessa quarta-feira (22/3), mas não foi encontrado e é considerado foragido. Nove pessoas foram presas.





Forjado faz parte da cúpula do PCC, segundo MPSP, e integra a “sintonia final” da facção, subordinado apenas aos líderes máximos. Ele deixou a penitenciária federal pela porta da frente, em fevereiro de 2022, após cumprir pena. Sentenciado por tráfico, associação de drogas, porte ilegal de arma, formação de quadrilha, roubo e homicídio, o criminoso conseguiu reduzir a pena, de 15 anos, após ler livros e fazer cursos no presídio. Marcola, no entanto, segue detido na capital do país.





Neste ano, Forjado foi absolvido pela Justiça das acusações de associação à organização criminosa e de lavagem de dinheiro. Ele e outros 19 réus foram denunciados pelo MPSP, segundo o processo, por integrar o PCC e fraudar a movimentação de R$ 1 bilhão, entre 2018 e 2019.





Metropoles