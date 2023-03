VÍDEO: Lula vai sofrer impeachment e Flávio Dino será preso, diz do Val

Senador disse que já tem documentos sigilosos para CPMI e "não tem como Lula continuar na Presidência".

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) usou seu Twitter, nesta quarta-feira (22), para publicar um vídeo afirmando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) deu a ele sua palavra de que lerá na sessão conjunta do Congresso Nacional, entre os dias 11 e 14 de abril, o pedido de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os pormenores dos atos radicais em 8 de janeiro, no Distrito Federal.





No mesma publicação, Marcos do Val diz que assim que a CPMI for iniciada, Lula sofrerá impeachment e o ministro da Justiça, Flávio Dino, será preso.





– (…) Quando eu mostrar para vocês os documentos que estão em sigilo, não tem como Lula continuar na presidência. Vai ser consequência o impeachment dele, o afastamento e a prisão do Flávio Dino e do G. Dias [Marco Edson Gonçalves Dias], general que comanda o GSI [Gabinete de Segurança Institucional]. Então vocês podem ficar tranquilos que quando começar a CPMI, acabou Lula – afirmou o senador.





– Por isso que o governo está neste desespero. Gente, não é preocupado não. Eles estão desesperados! – garantiu o parlamentar.