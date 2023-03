Municípios têm estradas interditadas após alagamentos; em Reriutaba, rio transbordou

As cidades de Sobral, Cariré, Reriutaba e Umirim foram surpreendidas, na manhã desta quarta-feira, 22, por alagamentos após as chuvas intensas registradas nos últimos dias. Duas ocorrências aconteceram devido ao rompimento de açudes, já em Reriutaba, a causa foi o transbordamento do Rio Xique-Xique.





Um motorista, que se locomovia por Jaibaras, distrito de Sobral, com destino à Cariré, disse que a água estava “batendo acima do joelho”. Em vídeo que circula nas redes, ele afirmou que um carro chegou a ficar preso e foi retirado pelas pessoas que trafegavam pela rodovia.





Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Sobral, a suspeita é que o Açude Macacos tenha rompido, e, consequentemente, a água escorreu até onde as pessoas passam com os veículos. No entanto, ainda de acordo com o órgão, outros açudes também podem estar acarretando o agravamento da problemática, como o próprio Açude Jaibaras.





Na cidade de Reriutaba, o Rio Xique-Xique, também conhecido como Juré, teve seis das sete pontes disponíveis para atravessá-lo completamente inundadas. Segundo a Prefeitura Municipal, somente uma das pontes, que fica localizada próximo à estação férrea, tinha o tráfego habilitado até a manhã desta quarta-feira, 22.

Em Umirim, próximo a Uruburetama, açudes de pequeno e médio porte, localizados em Riacho Verde, Lagoa das Pedras e Brejo, registraram alagamentos na CE-354 e em outras quatro estradas. Todas dão acesso à sede do município. A ponte que faz ligação entre Umirim e o Distrito de São Joaquim foi interditada na noite desta quarta-feira, 22. O Centro da cidade também se encontra repleto de água, com diversas residências e espaços sendo dominados. Felipe determinou, na noite desta quarta-feira, 22, que as aulas estão suspensas até que a situação seja normalizada.





Já no Distrito de São Joaquim, mais de 6 mil habitantes podem ficar ilhados por conta do maior açude da região, o São Joaquim, estar com o sangrador entupido e já esbarrar em algumas passagens rodoviárias.





O POVO