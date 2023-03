Começa hoje! Saiba como fazer o saque do dinheiro “esquecido”

A partir das 10h desta terça-feira (7), o Sistema de Valores a Receber (SVR), mecanismo criado pelo Banco Central (BC) para que cidadãos e pessoas jurídicas possam saber se possuem valores esquecidos em contas bancárias, será reaberto para a solicitação de saques. Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm alguma quantia para sacar.





Segundo o Banco Central, cerca de 29,2 milhões de contas (62,55%) têm menos de R$ 10 de valores “esquecidos” a serem resgatados. Por outro lado, apenas 643,1 mil contas (1,37%) têm valores acima de R$ 1.000,01.





Entre as novidades da nova etapa de funcionamento do SVR está a consulta de valores de pessoas falecidas, além da inclusão de contas de pagamento pré ou pós-paga, e contas mantidas por corretoras e distribuidoras, que eventualmente tenham sido encerradas com saldo disponível.





Confira abaixo o passo a passo para realizar o saque:





– A primeira etapa consiste em acessar o site https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber e clicar na caixa “Consulte se tem valores a receber”. Na sequência, você deverá inserir seu CPF e a data de nascimento. O Banco Central faz questão de ressaltar que este é o único endereço oficial disponibilizado para consulta.









– Caso você possua valores a receber, a tela vai indicar o terceiro passo a ser seguido. Por outro lado, caso não exista nenhuma quantia a ser sacada, o sistema sugerirá que você faça uma nova consulta posteriormente, após possíveis atualizações de dados encaminhados por instituições ao Banco Central.





– Confirmado o resgate de valores, você será encaminhado para uma nova página do SVR. Caso os acessos simultâneos fiquem acima da capacidade, os usuários ficarão alocados em uma sala de espera virtual aguardando sua vez.

– Para que possa sacar a quantia disponível, será preciso fazer login com a conta gov.br. Caso o usuário não tenha uma, a criação é gratuita e é feita pelo site https://sso.acesso.gov.br ou pelo app gov.br ( link iOS ou link Android ). Vale ressaltar que o perfil terá que estar nos níveis prata ou ouro para que o saque possa ser efetuado (entenda mais sobre eles neste link ).

– Concluído o login, você será encaminhado para o valor a receber, seja pessoa física ou jurídica. Na mesma página, o usuário também poderá consultar os valores de pessoas falecidas.

– Em seguida, o usuário terá que aceitar o termo de ciência.

– Já na tela seguinte serão mostrados dados como montante a receber; nome e dados da instituição que deve devolver o valor; origem (tipo) do valor a receber; informações adicionais, quando for o caso. Nessa página, também será possível acessar os dados e solicitar diretamente a devolução para a instituição financeira.





– Por fim, o usuário fará o pedido de devolução dos valores. Primeiro, ele deverá clicar no botão “solicitar por aqui”. Em seguida, deverá ser selecionada uma das chaves PIX e, caso deseje, o usuário informará os dados pessoais. O prazo de devolução da quantia é de 12 dias úteis após a solicitação.





O BC lembra que o botão “solicitar por aqui” só irá aparecer, no entanto, caso a instituição na qual você tem dinheiro esquecido tenha firmado um termo de adesão com o Banco Central.