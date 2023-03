Homem que apanhou com guarda-chuva ao tentar assaltar é preso

O motociclista que apanhou com um guarda-chuva ao tentar roubar a bolsa de uma mulher no Bairro Vila Velha, em Fortaleza, foi preso pela Polícia Militar. A ação ocorreu na última sexta-feira (3) e foi registrada por uma câmera de segurança.





O vídeo mostra a vítima caminhando sozinha em uma rua, quando o motociclista aparece e puxa a bolsa dela. Ao perceber que se tratava de um assalto, a mulher reage e atinge o homem várias vezes com o guarda-chuva, fazendo o objeto quebrar.





O suspeito insistiu em pegar a bolsa da vítima, mas se desequilibrou e a mulher aproveitou para empurrá-lo da moto. Após a reação, o suspeito fugiu levando um documento da mulher. A polícia ressalta que, por questões de segurança, a vítima não deve reagir.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, João Victor Rodrigues Cavalcante, 37 anos, foi capturado no mesmo dia do crime, no Bairro Jardim Guanabara. Durante a abordagem, a polícia apreendeu a moto usada por ele e recuperou uma quantia em dinheiro que ele teria roubado de outra vítima.





O suspeito, que já possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e crimes de trânsito, foi autuado por roubo à pessoa. A ocorrência foi encaminhada ao 17º Distrito Policial. O inquérito foi finalizado e remetido ao Judiciário.





(G1/CE)