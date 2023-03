CRIME AMBIENTAL: Homem com 77 kg de Curimatã é autuado por pesca ilegal em Reriutaba

Chegando ao local, estava em um freezer 77 kg de peixes pescados no dia anterior. O homem confessou que havia pescado uma grande quantidade e que iria comercializar.

Uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente apreendeu 77 kg de peixe Curimatã em razão do período de defeso. Um homem foi autuado por crime ambiental e os peixes foram doados para o Hospital Municipal de Varjota.





Os policiais militares foram informados de que, no distrito de Campo Lindo, município de Reriutaba, um homem estava comercializando peixes retirados no período de defeso. Chegando ao local, estava em um freezer 77 kg de peixes pescados no dia anterior. O homem confessou que havia pescado uma grande quantidade e que iria comercializar.





O suspeito foi apresentado na delegacia de Varjota, onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência por pesca ilegal e os pescados foram entregues na unidade hospitalar.





Fonte: SSPDS/Chico Nildo