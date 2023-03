CRUELDADE: Vídeo mostra cadela enterrada viva por idosa incomodada com latidos

Uma cadela foi enterrada viva no quintal de uma casa por uma idosa de 82 anos que estava incomodada com os latidos do animal. O caso aconteceu em Planura, no Triângulo Mineiro, na última terça-feira (7 de março). Um vídeo mostrando a cachorra sendo desenterrada chamou a atenção nas redes sociais.





As imagens mostram uma mulher desenterrando a cachorra com uma enxada em um quintal de terra. Durante a escavação, algumas pessoas dizem que ela já deve estar morta. Logo é visto um buraco e as donas do animal começam a dizer “sai Nina”. A cachorra sai desesperada.





Durante a gravação a idosa ainda diz que não dormiu a noite toda com a cachorra furando o chão para tentar sair do local onde foi enterrada e o cachorro latindo. A idosa ainda diz: “agora apareceu o dono dela. Não deixa ela vir para cá mais não”.





Um boletim de ocorrência foi registrado por maus-tratos. No documento, a dona da cadela contou que ela estava desaparecida e que a suspeita relatou para ela que Nina não a deixou dormir a noite toda e por isso a enterrou no quintal de casa.









(Folha do Estado)